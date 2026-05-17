През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19 градуса, прогнозират от НИМХ.

В планините облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще е 1 - 2 бала.До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България - от североизток.

Дневните температури ще са от 19-20° до 25°, малко по-ниски към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна.

