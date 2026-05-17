Бившият депутат от ПП-ДБ Манол Пейков коментира актуалната политическа ситуация, вътрешните напрежения в коалицията и ключови въпроси за посоката на страната в интервю за bTV.

По думите на Пейков демократично мислещите хора в България не са достатъчно като брой, което според него прави още по-важно те да отстояват последователно проевропейската линия.

Пейков коментира и публично обсъждан случай между доставчик на храна и народния представител Ивайло Мирчев в столичния квартал "Лозенец“.

По негови думи Мирчев е реагирал коректно и без злоупотреба със служебно положение. Той подчерта, че поведението му е било "порядъчно“ и без агресия.

Пейков добави, че в подобни ситуации е важно да се проявява непримиримост към неправилно поведение, независимо от обществената позиция на участниците.

Той подчерта, че основният стратегически въпрос пред страната остава изборът между европейска ориентация и връщане към влияние от Русия.

Пейков коментира и решението за политически действия в рамките на коалицията ПП-ДБ, като заяви, че според него е било грешка да не се запази по-голямо единство.

Той отбеляза, че решението е било взето от съпредседателя на "Продължаваме промяната“ Асен Василев, който "е имал правото да го направи“, но добави, че не споделя тази оценка и я счита за погрешна. Пейков уточни, че не е разговарял лично с него по темата.

Според него е нормално в коалиции от няколко политически формации да има "центробежни сили“, особено в кризисни и предизборни ситуации.

В интервюто Пейков изрази умерен скептицизъм към първите действия на правителството, като посочи, че те не дават достатъчно основания за оптимизъм.

Той даде пример с реакциите около казуса с Комисията, свързана с имуществото на Делян Пеевски, като критикува стила на вземане на решения – определяйки го като прекалено "командно-административен“, въпреки последващи корекции след обществена реакция.