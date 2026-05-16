Районната прокуратура в София освободи под гаранция от 500 евро 34-годишния доставчик на храна, който влезе в остър конфликт на пътя с народния представител от "Демократична България“ Ивайло Мирчев. На куриера са повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда.

Инцидентът се разигра в столичния квартал "Лозенец“, след като автомобил на куриерската фирма препречил движението с неправилно паркиране. Последвала размяна на реплики, която бързо ескалирала във физическа саморазправа.

Версиите: Имало ли е побой над народния представител?

Около случилото се в четвъртък се появиха сериозни разминавания. Според официалните данни от разследването и първоначалното потвърждение от СДВР, Ивайло Мирчев лично е подал сигнал в полицията, заявявайки, че е бил ударен няколко пъти в лицето от агресивния шофьор, след като му направил забележка за предизвиканото задръстване. На място веднага пристигнали полицаи, които задържали извършителя. Според прокуратурата, при последвалия опит на Мирчев да задържи шофьора до идването на патрулката, куриерът се опитал да потегли и почти го е качил на капака на автомобила си.

Впоследствие обаче самият Ивайло Мирчев смени версията си. В публикация в социалните мрежи той заяви, че не иска доставчикът да бъде задържан и отрече да е бил бит.

Ръката на мъжа просто се плъзна по лявата ми буза написа Мирчев

В първото си разпространено видео от мястото твърдеше друго.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев обаче беше категоричен, че по заведеното досъдебно производство законът ще бъде приложен с цялата си строгост и еднакво спрямо всички, без значение от служебното или общественото положение на замесените лица.

Диана Русинова: "Това е безвкусен ПР, ситият на гладен не вярва“

Случаят предизвика вълна от коментари, като един от най-острите анализи дойде от пътния експерт Диана Русинова. В свой пост във Фейсбук тя определи действията на Мирчев като "много зле организиран ПР“ поради липса на политически теми в момента.

Русинова призна, че доставчиците на храна в София често проявяват безобразно поведение на пътя, но подчерта, че проблемът с паркирането се задълбочава и заради бездействието на настоящия столичен кмет, подкрепен именно от ПП-ДБ.

Водачът е направил нарушение, безспорно. Но на Мирчев нищо не му пречеше просто да го снима и да подаде сигнал към Пътна полиция... Откъде-накъде и в качеството си на какъв застава пред колата на доставчика? Този човек, доставчикът, вероятно трудно изкарва 1000 евро на месец, той се опитва да си изкара прехраната. На другаря Мирчев това вероятно са му джобните за един ден. Както се казва: "Ситият на гладен не вярва“. ПР-ът на един ще създаде огромни проблеми на този обикновен работещ човек. допълва Русинова