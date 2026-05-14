Държавата тихомълком преустанови поддръжката на официалната карта на пътнотранспортните произшествия (ПТП), алармира Мартин Атанасов, създател на независимия проект "Черна писта". Данните в системата на МВР стоят "замръзнали" на датата 5 май, 17:30 ч., което оставя гражданите и експертите без актуална информация за невралгичните точки в страната.

Хронологията: От добра идея до "замръзнала" статистика

След успеха на частната инициатива "Черна писта", МВР създаде собствена интерактивна карта, която в началото се обновяваше ежедневно. Към днешна дата обаче проектът е изоставен в момент, в който темата за войната по пътищата е по-актуална от всякога.

След като проектът тръгна, държавата реши, че трябва да поеме сама тази инициатива, което беше добра идея, и създаде собствена карта за по-малко от месец. Картата на МВР се поддържаше ежедневно. Но от седмица насам данни стоят "замръзнали" на дата 5 май, 17:30 ч. Така няма информация къде са проблемите, обясни Атанасов.

Според Атанасов е недопустимо обществото да няма достъп до информация къде са реалните проблеми. Пред Nova той изрази съмнение в официалната статистика, според която в България има едва 36 невралгични точки, предвид огромния брой катастрофи всеки ден.

Липсата на работеща карта пречи на шофьорите да идентифицират опасните участъци и на гражданското общество да изисква ремонт на инфраструктурата в най-рисковите зони.