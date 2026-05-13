Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) започна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова въз основа на предложения от предходен правосъден министър. Депутатът от "Демократична България“ и бивш министър на правосъдието доц. Атанас Славов коментира, че докато спрямо Русинова се предприемат действия, опитите за търсене на отговорност от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов остават блокирани.

Доц. Славов заемаше поста правосъден министър в кабинета "Денков“, изрази скептицизъм относно крайния резултат от процедурата срещу Русинова. По думите му стартирането на подобно производство не означава автоматично неговото финализиране с реално наказание.

Дисциплинарна отговорност и съдебна система

Според доц. Славов действията на прокурорската колегия спрямо Русинова могат да се тълкуват като опит за демонстрация на дейност, докато фигурата на изпълняващия функциите главен прокурор остава недосегаема. Той подчерта, че блокирането на отговорността на най-високите нива в системата е дългогодишен проблем, започнал още при експресното назначаване на Сарафов на поста.

Охраната на депутатите и ролята на НСО

Бившият правосъден министър се обяви категорично против използването на специализирана охрана от народните представители. Той припомни, че от "Демократична България“ са внесли проект за промяна в закона за Националната служба за охрана (НСО), който предвижда защитата да бъде ограничена само до най-висшите държавни звена. Според Славов ползването на държавна охрана изпраща погрешно послание за "особен статус“ и привилегии, които не бива да са част от имиджа на депутатите.

Кадрови промени в държавната администрация

По отношение на масовата смяна на областни управители, доц. Славов определи процеса като естествен и разумен, особено след като част от тях сами са подали оставки. Той подчерта, че критичният момент е свързан с капацитета и експертизата на новоназначените лица, които ще поемат управлението по места.

Бъдещето на ВСС и критериите за подбор

Въпросът за новия състав на ВСС остава приоритет за доц. Славов, който настоява за пълна прозрачност при избора на членовете. В "Денят ON AIR" той защити тезата, че в съвета трябва да влязат доказани юристи с "гръбнак“ и високи нравствени качества, а не анонимни кандидати, посочени на партиен принцип. Целта на предложения законопроект е да се гарантира, че процесът ще премине "на светло“, за да се избегнат всякакви форми на бъдещи зависимости.