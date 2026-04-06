Министърът на вътрешните работи Емил Дечев коментира в Пловдив поведението на прокурор Емилия Русинова по повод изнесените данни за близостта й със сочения за лобист в правосъдната система Петьо Петров - Еврото. Ето изказването на Дечев пред репортер на Plovdiv24.bg:

"Не мисля, че тя отрича фактите, които аз съм заявил. Искам да кажа на прокурор Русинова, че е крайно време да се държи сериозно с българските граждани, благодарение на които тя официално всеки месец взема заплата над 5000 евро".

Припомняме, че преди седмица беше съобщено за задгранични пътувания на Русинова и бившия следовател Петьо Еврото. Днес и.ф. градски прокурор на София Емилия Русинова обяви, че срещу нея се води кампания за публичното ѝ дискредитиране. Съобщи, че вече е предприела необходимите действия за защита на правата и името си.

