Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично отрече в кулоарите на Народното събрание да има каквото и да е вмешателство при предлагането на българските представители в Европейската прокуратура и отхвърли обвиненията в политически натиск. Коментарът му дойде в отговор на по-ранно изявление на съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, който обяви, че партията му ще внесе искане за изслушване на Борисов и други лица във временната правна комисия заради съдебно решение, свързано с Петьо Петров - Еврото.

По повод исканото изслушване на редица публични фигури, сред които Теодора Георгиева, Емилия Русинова, Данаил Кирилов и Цанчев бившият премиер подчерта, че никога не е виждал и не познава Петьо Петров, като призова колегите си от "Демократична България" да не петнят името на неговата политическа сила с твърдения, които не почиват на фактите.

Спорът за ролята на европейския прокурор Теодора Георгиева

Бойко Борисов върна хронологията към събитията от 2018 година и последвалия негов арест, за да припомни, че европейският прокурор Теодора Георгиева е заемала централно място в тогавашните публични прояви и при посещенията на Лаура Кьовеши в България.

Неслучайно навсякъде по снимките, дори когато ни арестуваха, прессъобщението на МВР гласеше, че акцията е съвместна с Европрокуратурата. Теодора Георгиева беше навсякъде най-отпред, на всички снимки, при всички идвания на Кьовеши в България. Единствените ѝ действия бяха подчинени на това да компрометират ГЕРБ. Питам – как сега, когато видяха, че тя е компрометирана, искат да изкарат наша жената, която работеше активно политически като европрокурор срещу ГЕРБ? заяви Борисов.

Готовност за детектор на лъжата и позиция за договора с "Боташ“

Борисов декларира пълна готовност да се подложи на детектор на лъжата заедно със съпредседателя на "Продължаваме промяната“ Кирил Петков, за да се изяснят твърденията за използването на европрокуратурата като политическа бухалка. Наред с темата за съдебната власт, председателят на ГЕРБ коментира и настоящите действия на правителството за предоговаряне на споразумението с турската компания "Боташ“, като изрично подчерта, че пожелава успех на кабинета в това начинание, тъй като сключеният договор е изцяло вреден за страната.