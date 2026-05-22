Министър-председателят Румен Радев ще се срещне днес, 22 май, от 14:00 часа в Министерския съвет с певицата Дара по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия“.

В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия, съобщиха за Plovdiv24.bg от президентството.

По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия“, на която България ще бъде домакин догодина.