Повече от 24 часа, след като кацна от Виена с историческата победа на "Евровизия", DARA направи следващия си голям ход, насочвайки се към сътрудничество лидер от световната музикална сцена.

Вчера пред многохилядната публика, събрала се на площад "Александър Батенберг" за триумфалното ѝ посрещане, Дара направи неочакван призив, отправен към британския музикален продуцент Fred Again.

DARA излезе на сцената с плакат "Fred Again.., let's collab" и се обърна директно към продуцента, предлагайки му да работят заедно.

"Здравей, Фред! Аз съм DARA от България и искам да те попитам нещо", каза изпълнителката във видеото, което беше разпространено в социалните ѝ мрежи,

След това певицата надъха феновете си да превземат интернет, като масово тагват хаус легендата под нейната публикация в Instagram.