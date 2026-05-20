Кралицата на българската поп музика Мария Илиева се завръща на треньорския стол на "Гласът на България“ и официално затваря звездния състав на сезон 12 на обичаното музикално шоу в ефира на bTV. След като зрителите вече научиха имената на DARA, MEDI и Иван Лечев, идва ред и на финалния щрих в музикалния пъзел – артист с класа, безкомпромисен слух и присъствие, което не влиза тихо никъде.

За Мария този сезон ще бъде още по-специален. През 2026 г. тя отбелязва 25 години от старта на соловата си кариера – 25 години, в които владее сцената с вокално майсторство, стил и онази магнетична харизма, която не се учи. Четвърт век хитове, силни послания и безброй моменти, в които музиката ѝ просто е звучала като живот.

Но ако някой си мисли, че опитът я е направил по-мека – явно не е гледал Мария Илиева в битка за талант. Тя влиза в сезон 12 с високи токчета и високи стандарти. Защото Мария не търси просто добър глас. Тя търси артист. Онзи изпълнител, който може да накара публиката да замълчи само с един тон… и след това да избухне в аплодисменти.

"Гласът на България“ винаги е бил сцена за големите мечти, а Мария Илиева отлично знае какво струва да превърнеш една мечта в успешна кариера. С усет към модерното звучене, безпогрешен инстинкт за талант и отношение към детайла, тя отново е готова да изгради отбор, който не просто пее добре, а остава в съзнанието.

Сезон 12 на "Гласът на България“ обещава много музика, много емоции и сблъсък на характери, какъвто само червените столове могат да поберат. А с Мария Илиева обратно в играта едно е сигурно – битката за най-добрия глас тепърва ще става все по-оспорвана. "Гласът на България“ се завръща скоро по bTV.

Световната формула зад рокадата

Отпадането на Влади Ампов стана ясно след официалното съобщение, че в шоуто влиза младият попфолк изпълнител Меди. Предаването следва строго фиксирана международна концепция, според която журито се състои от двама мъже и две жени, разделени на по-опитно и по-младо поколение. Тъй като 31-годишният Меди е най-младият мъж, влизал някога в треньорската четворка у нас, той заема младежката позиция, в която досега се изявяваше Графа. Възможността Ампов да бъде преместен в категорията на "ветераните“ е отпаднала заради оставането на Иван Лечев. Така двамата мъже на въртящите се столове през есента ще бъдат Меди и Лечев.

Историята на Графа в музикалния формат

Владимир Ампов се разделя с проекта за втори път в своята кариера, след като беше част от него в миналия сезон, както и в още четири по-стари издания между 2017 и 2020 година. През 2019 г. той изведе до победа в Сезон 6 варненеца Атанас Кателиев – стругар по професия, започнал да се занимава с музика само година преди кастингите. След този триумф Графа отстъпи мястото си на Любо Киров за два сезона, последван от Миро за една есен, преди да се завърне за кратко в ефира през 2024 година.

Непоклатимият Мастър Иван Лечев

За разлика от останалите, Иван Лечев е неизменно в журито от 2017 г. насам и е подготвил трима победители – Радко Петков, Ния Петрова и Георги Шопов. Макар тези имена да не се помнят масово от публиката, Лечев даде успешен кариерен старт на музиканти, които увеличиха популярността си след екрана, като Николай Воденичаров-Никеца и Борис Христов. Подобни трайни успехи с откриването на таланти в шоуто имат още Камелия (дала път на Керана и Тино), Галена (с Петя Панева) и Ивана, която в първия сезон откри за сцената Роксана.

Очакванията за женските столове в журито

Към момента Иван Лечев е третият потвърден треньор за сезон 12, след като bTV вече обяви имената на Меди и Дара. Все още не е ясно какво ще бъде бъдещето на Мария Илиева, която участва в десети и единадесети сезон на предаването. Според запознати е почти сигурно, че тя също ще бъде сменена, като в публичното пространство се говори, че нейният стол ще бъде зает от певицата Керана.