Телевизионната водеща Гала преминава през труден период на безсънни нощи и тревоги, породени от здравословното състояние на бременната ѝ в осмия месец дъщеря Мари. Причината за безпокойството е невъзможността на младата майка да провежда задължителните тримесечни профилактични прегледи и скенер след претърпяна в Германия спешна операция за отстраняване на злокачествено образувание в десния бъбрек.

Случайното откриване на болестта и спешната операция

Мари претърпя животоспасяващата интервенция в изтъкната германска клиника в края на 2024 г., само три седмици след като роди първата си дъщеря Лора от своя партньор Константин – син на Джуджи Маринова. Опасното образувание е открито напълно случайно при изследване с ядрено-магнитен резонанс, назначен заради травма на две ребра, получена незнайно как по време на раждането чрез секцио. Резултатите от хистологичното изследване по-късно потвърждават, че туморът е бил злокачествен, което налага стриктно петгодишно проследяване на всеки три месеца.

Бременността като медицинско решение

Преди да забременее с второто си дете, 28-годишната тогава Мари се е допитала до своите лекари в Германия. Те са я уверили, че от медицинска гледна точка няма причина да отлага сбъдването на тази мечта и следят ситуацията отблизо. Поради напредналата си бременност обаче в последните месеци Мари се налага да пропуска прегледите със скенер, което е основният повод за притесненията на известната ѝ майка. Самата Мари запазва пълно спокойствие и доверие в медицинския екип, като споделя, че е приела изпитанието като страница от живота, която просто трябва да бъде прелистена.

Професионализъм на екрана пред лицето на шока

Гала демонстрира железен професионализъм и не слезе от телевизионния екран дори в първите дни на шок и неизвестност, когато единствено семейството е знаело за страшната диагноза. Водещата признава, че първоначално е била против решението на Мари да говори публично за битката си, но впоследствие се е почувствала изключително горда от нейната смелост, откритост и достойнство. Позитивизмът на Гала се завръща благодарение на грижите за внучката ѝ Лора и вълнението около предстоящото раждане на нейната сестричка.

Чудото на внуците и поуките от страха

Популярната водеща споделя, че безусловно обича Мари и Лора, като гледа на внуците като на шанс за родителите да поправят минали грешки и да наваксат пропуснатото време. Гала планира да води Лора навсякъде, да ѝ готви често и да проявява пълно търпение, на което я е научила самата ѝ дъщеря по време на тежкия период в Германия, пише HotArena. Двете жени остават сплотени, благодарни за живота и за малките чудеса в ежедневието, очаквайки щастливия финал на бременността, който да позволи подновяването на изследванията.