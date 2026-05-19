Последният епизод на сезон 8 на социалното предаване "Бригада Нов дом“ ще се излъчи този петък от 20:00 ч. по bTV, пренасяйки зрителите в Перник за един изключително силен и емоционален финал. Екипът ще се притече на помощ на Мирослав, Милица и малкия им син Борислав, които водят ежедневни битки с тежки заболявания в опасен за здравето дом.

Всекидневие, белязано от тежки битки и диагнози

Мирослав, Милица и малкият Борислав живеят в свят, в който трудностите са постоянно ежедневие. Бащата Мирослав води тежка борба с множествена склероза, а синът им Борислав е с диагноза детски аутизъм. Въпреки огромното бреме на заболяванията, двамата родители не се отказват нито за миг от лечението и от надеждата си за по-добър и достоен живот, информира Plovdiv24.bg.

Риск и разруха в семейното пространство

Пространството, в което живее семейството, вместо да им носи сигурност и спокойствие, добавя допълнителна тежест към трудната им съдба. Жилището е в пълна разруха – с постоянни течове, опасна електроинсталация, рушащи се подове и стени, като за Мирослав всяко движение в тази среда представлява истинско изпитание. Още с първата си крачка в дома, майсторите на предаването остават напълно без думи пред завареното положение.

При посрещането на Бригадата

Обещание за промяна и "ангелът на доброто“

Срещата между екипа на Мария Силвестър и семейството е белязана от силни емоции и надежда за по-светло бъдеще. Ангелът на доброто влиза и в нашия дом с тези думи Милица посреща бригадата

Този момент остава да отеква в епизода като истинско обещание и дълбока вяра в човечността.

Мисия за една вълшебна сватба сред трудностите

Докато ремонтните дейности в жилището текат с пълна сила, водещата Мария Силвестър решава да поеме още една паралелна мисия – да сбъдне голямата мечта на Мирослав и Милица за вълшебна сватба. Понеже дори сред най-големите житейски предизвикателства, любовта има нужда да бъде празнувана. Финалът на сезона ще предложи история, изпълнена с неочаквани жестове, срещи, които оставят трайна следа, и изненади, които ще докоснат както героите, така и целия екип и зрителите пред екрана. Този завършек е силно напомняне, че дори в най-трудните моменти светлината намира своя път към хората, които не се отказват.