Супермоделът Кендъл Дженър и актьорът Джейкъб Елорди бяха заснети заедно на уединен плаж в Хавай през уикенда, което засили слуховете за романс между двамата. Кадрите показват как звездите са се усамотили без придружители, докато релаксират и се наслаждават на компанията си и бутилка с алкохол.

За папарашките разкрития около новата популярна двойка и тайните детайли от началото на техните взаимоотношения информира Plovdiv24.bg. Появата им бързо привлече общественото внимание, въпреки че и двамата са известни с изключителната си потайност по отношение на личния си живот.

Кадърът, получен от медията TMZ, показва пълното уединение на Кендъл и Джейкъб на хавайския бряг. Слуховете за връзка между тях започнаха да се разпространяват около фестивала Коачела по-рано тази година, след като двамата се появиха на афтърпартито на Джъстин Бийбър. Списание "Пийпъл" също потвърди предстоенето на романс, цитирайки свой източник, според когото звездите се срещат и опознават през последните няколко месеца.

Макар публичното внимание към тях да се засили едва наскоро, Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди са в тайна връзка от месеци. Романсът им е започнал далеч от прожекторите още през февруари 2026 г., като първоначално отношенията са пазени в пълна тайна от медиите. Оказва се, че връзката им е била в развитие около два месеца преди събитията на Coachella, а неочакваният "сватовник“ зад щастливото събитие е сестрата на модела – Кайли Дженър.

Именно Кайли е насърчила Кендъл да даде шанс на актьора. Тя е прекарвала време с Елорди по време на наградния сезон заедно със своя партньор Тимъти Шаломе, което ѝ е позволило да го опознае по-добре отблизо. Впоследствие Кайли убедила сестра си, че двамата биха си подхождали изключително много, като дори е имала идея за организиране на общи срещи на четворката.