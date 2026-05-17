Популярният комик Димитър Туджаров – Шкумбата разказа интересна история от периода преди 1989 година, описвайки как негова остра политическа шега на сцената на НДК е предизвикала разследване от Държавна сигурност и лична намеса от Тодор Живков. Сатирикът споделя тези спомени като ярък пример за сложните отношения между хумора и тогавашната власт в България.

Сценичният инцидент в НДК и реакцията на тайните служби

По време на свое представление в Националния дворец на културата (НДК), Шкумбата си позволява по-остра и директна шега, в която иронизира тогавашната социалистическа действителност. В хумористичния си скеч той прави паралел с "крави“ и органите на народната милиция. Смелата проява веднага предизвиква остра официална реакция от страна на органите на реда и случаят е отнесен директно до структурите на Държавна сигурност (ДС). В тайните служби започва първоначално обсъждане на възможностите за налагане на сериозни административни санкции срещу Туджаров, включително и налагането на пълна забрана за бъдещи сценични изяви.

Решението на Тодор Живков

Според същата версия на историята, информацията за сценичния инцидент и подготвяните наказания за комика достига и до тогавашния държавен лидер Тодор Живков. След като се запознава с казуса, Живков преценява, че обществото има естествена нужда от хумор и сатира, поради което издава изрично разпореждане случаят да бъде прекратен и да не се предприемат последващи наказателни или ограничителни мерки срещу Димитров. Шкумбата редовно споделя тази емблематична случка пред аудиторията, за да покаже как властта е реагирала на смелия хумор преди политическите промени в страната, пише HotArena.