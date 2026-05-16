Популярната телевизионна водеща Гала направи емоционално признание, че от 20 години не е заставала зад волана на автомобил заради преживян тежък психологически шок от внезапен инцидент на пътя. В момента лицето на предаването "На кафе“ посещава опреснителни курсове, но въпреки това изпитва сериозни съмнения дали ще събере кураж да започне да шофира отново.

Причината за дългогодишното решение на звездната телевизионерка да се придвижва изключително пеш или да разчита на шофьор не е липсата на умения, а силна стресова ситуация, която за щастие не е завършила фатално.

Инцидентът, който променя всичко

Случките, оставили дълбок отпечатък в съзнанието на блондинката, се разиграват в района на болница "Пирогов“, където тя живее по това време. Гала пътува към дома си със своя автомобил "Ситроен“, който управлява от три години. Заради натовареното двупосочно движение и спрели в колона превозни средства, тя преминава в непосредствена близост до голям бус със съобразена ниска скорост, тъй като ѝ предстои маневра за завой по улица "Ами Буйе“. В този момент пред колата се появява друг автомобил, който е бил скрит от буса, а веднага след това тичащ непознат мъж буквално се хвърля върху капака на нейната кола, плъзга се по него, пада на земята, след което бързо се изправя и продължава да бяга в неизвестна посока.

Ужасът от абсолютната случайност

Телевизионната водеща споделя, че няма представа какво точно е предизвикало неочакваната каскада на пешеходеца и дали той е бягал от преследвачи, или самият той е гонел някого. Веднага след инцидента тя успява само да завие и да спре, след което усеща, че от силното вълнение не може да си поема въздух. Най-плашещ за нея се оказва фактът, че произшествието е плод на абсолютна случайност и е извън контрола на шофьора.

Травмата и отказът от шофиране

Преживяното оставя трайна травма у водещата поради осъзнаването, че човек зад волана може да стане съпричастен в инцидент без да има каквато и да е лична вина, а последствията да му тежат през целия живот. Този извод оказва силно влияние върху нея и след инцидента тя използва автомобила си едва няколко пъти за кратки разстояния до близкия фитнес или магазин, след което окончателно преустановява шофирането.