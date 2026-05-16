Певицата Дара откри втория полуфинал на песенния конкурс "Евровизия“ с парчето Bangaranga и успешно класира България за големия финал днес. На решителния концерт българската представителка ще излезе на сцената под номер 12.

Грандиозното шоу бе наблюдавано в реално време от над 200 милиона зрители, разположени на четири континента. Музикален продуцент на бенефисната песен е Кристиан Торсеа, а мащабната хореография е дело на шведския специалист Фредрик "Бенке“ Ридман, който е познат в историята на конкурса с работата си за двама от победителите в "Евровизия“ – Манс Зелмерльов и Nemo. Заявено бе, че феновете от целия свят, а не само от държавите участнички, имат възможност да подкрепят българското изпълнение чрез гласуване на специализирания сайт ESC.VOTE.

Благодарности от сцената и реакция на публиката

Със своята силна харизма, чар и ярък талант Дара спечели място в крайната фаза на надпреварата и побърза да благодари на публиката за оказаната подкрепа. Изпълнителката сподели, че изпитва огромна благодарност за преживяното усещане на сцената и призова почитателите си да продължат да гласуват за нея, тъй като самата тя трябва да пази гласа си за финалното си явяване вдругиден. От фен групата на певицата посочват, че реакцията на хората в залата е била неописуема, като присъстващите са скандирали името ѝ в очакване да я видят отново.

Гордостта на семейството и прогнозите на букмейкърите

Емоцията от успеха е изключително голяма както за самата изпълнителка, така и за нейното семейство. Майката на певицата, Катя Ганева, коментира, че усещането да гледа дъщеря си на толкова мащабна международна сцена е неповторимо, прекрасно и вълнуващо.

Междувременно букмейкърите са категорични, че България има напълно реални шансове да се позиционира в челната десетка на големия финал, който се провежда във Виена. Част от феновете изразяват силни надежди за класиране в топ 5 и дори за спечелване на кристалната статуетка в крайното класиране на конкурса.