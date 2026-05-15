Популярният български актьор и стендъп комик Димитър Иванов – Капитана съобщи в специално видео в социалните мрежи, че се възстановява след хирургична операция и в момента преминава през курс на химиотерапия.

Той обяснява, че първоначалната оперативна интервенция не е била достатъчна като самостоятелно лечение, поради което лекарите са препоръчали допълнителна терапия. В момента комикът е в средата на лечението и описва състоянието си като променливо - с редуване на по-тежки и по-леки дни.

Заради здравословното си състояние Иванов е бил принуден да отмени част от планираните дати от своето турне. Той подчертава, че целта му е била да завърши максимално голяма част от сценичните изяви, но лечението е наложило промяна в графика.

В своето обръщение той споделя, че процесът е съпроводен с различни физически ефекти и непредвидими промени в състоянието. Въпреки това отбелязва, че стриктният режим - включващ хранене, хидратация, движение и почивка – му помага да поддържа по-добро общо състояние.

Комикът коментира и нетипични странични ефекти от терапията, като промени във външния вид, които при него засягат по-скоро брадата, отколкото косата.

Иванов подчертава, че един от най-важните фактори в момента е подкрепата от семейството, приятелите и публиката. По думите му именно тази подкрепа му дава мотивация да продължи лечението и да се стреми към възстановяване.

Той изразява надежда, че след приключване на терапията ще се върне към сценичната си дейност и нормалния си ритъм на работа.

Кариера на Капитана

Професионалната му кариера започва в театъра, като през 2010 г. създава авторската пиеса "Разкази от бъчвата“, с която печели награда за главна мъжка роля на международния фестивал "Пиеро“ през 2011 г. От 2012 г. е част от трупата на Столичния куклен театър, където участва в редица постановки, включително "Бурята“, "Жокер“ и "Красавицата и Звяра“.

През 2019 г. участва в кастинг за "Шоуто на Слави“, където впечатлява с куклата Бай Тъньо и получава възможност за специализирано обучение по вентрилоквизъм в чужбина.

През 2020 г. представя новото си шоу "Образцов дом“, с което продължава националните си изяви в още повече градове и въвежда нов персонаж – куклата Истерия Петрова. Популярността му значително нараства чрез социалните мрежи.