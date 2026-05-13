Носителката на титлата "Мис Вселена България“ Радостина Костадинова обяви официално в социалните мрежи, че отново е бременна. Щастливата новина идва след като тя и съпругът ѝ – футболистът Георги Костадинов, преживяха тежка лична загуба.
Радостина сподели кадри, на които 3-годишният ѝ син Георги позира със снимка от видеозон, обявявайки появата на новия член на семейството.
Надежда след тежките изпитания
През март 2025 г. семейството премина през изключително мъчителен период, губейки близнаци в петия месец от бременността. Въпреки трагедията, Радостина намери сили да говори публично за преживяното, а днес определя новата си бременност като "най-голямата изненада, надежда и топлина“. Тя признава, че историята им не е започнала лесно, но сега се надява с притихнало сърце този път всичко да завърши със сълзи от щастие.
Уроците на съдбата
Красавицата описва изминалата 2025 година като своя най-голям учител в живота. Тя споделя, че ключът към новото начало е бил в това да пуснат контрола и да започнат да живеят благодарни за всичко, което вече имат. Според нея вярата, че чудесата се случват в правилния момент, е превърнала годината от най-тежка в такава, изпълнена с нова светлина.
Тя разказа преди време, че трагичният момент настъпил по време на рутинен преглед:
Мъртвото раждане продължило 16 часа, а през това време Радост преживяла непрестанни контракции и страх за собствения си живот.
Споменът за бременността ѝ и моментът при лекаря остава дълбоко в сърцето ѝ. Въпреки тежестта на преживяното, тя успява да превърне личната трагедия в сила, вяра и надежда за ново начало.
С щипка хумор в ежедневието
Въпреки сериозните емоции, Радостина не губи чувството си за хумор, отбелязвайки, че гардеробът ѝ вече е значително отеснял. Тя с усмивка споделя, че са ѝ останали едва три дрехи, които все още ѝ стават и с които може да поддържа темпото на малкия си син. Към момента тя се наслаждава на всеки миг със семейството си, споделяйки поредица от кадри със съпруга си и малкия Георги.
Първата бременност на Радостина
Тя става майка за пръв път през 2022 г. Първата й бременност също не е лека. Започва репродуктивни процедури. През тях преминава тежко, но с огромно желание.
