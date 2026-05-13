Носителката на титлата "Мис Вселена България“ Радостина Костадинова обяви официално в социалните мрежи, че отново е бременна. Щастливата новина идва след като тя и съпругът ѝ – футболистът Георги Костадинов, преживяха тежка лична загуба.

Радостина сподели кадри, на които 3-годишният ѝ син Георги позира със снимка от видеозон, обявявайки появата на новия член на семейството.

Надежда след тежките изпитания

През март 2025 г. семейството премина през изключително мъчителен период, губейки близнаци в петия месец от бременността. Въпреки трагедията, Радостина намери сили да говори публично за преживяното, а днес определя новата си бременност като "най-голямата изненада, надежда и топлина“. Тя признава, че историята им не е започнала лесно, но сега се надява с притихнало сърце този път всичко да завърши със сълзи от щастие.

Уроците на съдбата

Красавицата описва изминалата 2025 година като своя най-голям учител в живота. Тя споделя, че ключът към новото начало е бил в това да пуснат контрола и да започнат да живеят благодарни за всичко, което вече имат. Според нея вярата, че чудесата се случват в правилния момент, е превърнала годината от най-тежка в такава, изпълнена с нова светлина.

Тя разказа преди време, че трагичният момент настъпил по време на рутинен преглед:

3-годишният Георги показва снимка на видеозона

Бях на ехограф преди раждането. В един момент лекарят се стъписа, в очите му имаше страх. Той повика други лекари, които потвърдиха ужасната новина. Мъжът ми Георги не успя да сдържи сълзите си. Да гледаш как човекът, когото обичаш, се срива пред теб, е нечовешки тежко. споделя Радост

Мъртвото раждане продължило 16 часа, а през това време Радост преживяла непрестанни контракции и страх за собствения си живот.

Казвах им: "Направете така, че това дете да не остане без майка!" През цялото време чувах как от двете ми страни други бебета проплакваха в родилното. припомня си тя преживения ужас.

Споменът за бременността ѝ и моментът при лекаря остава дълбоко в сърцето ѝ. Въпреки тежестта на преживяното, тя успява да превърне личната трагедия в сила, вяра и надежда за ново начало.

С щипка хумор в ежедневието

Въпреки сериозните емоции, Радостина не губи чувството си за хумор, отбелязвайки, че гардеробът ѝ вече е значително отеснял. Тя с усмивка споделя, че са ѝ останали едва три дрехи, които все още ѝ стават и с които може да поддържа темпото на малкия си син. Към момента тя се наслаждава на всеки миг със семейството си, споделяйки поредица от кадри със съпруга си и малкия Георги.

Първата бременност на Радостина

Тя става майка за пръв път през 2022 г. Първата й бременност също не е лека. Започва репродуктивни процедури. През тях преминава тежко, но с огромно желание.