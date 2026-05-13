Новият епизод на "Бригада нов дом“ ще срещне зрителите със Севда – 34-годишна майка, чийто път към щастието преминава през тежки изпитания, загуби и осиновяването на малката Нанси. Този петък екипът ще преобрази тяхното недовършено жилище в столичния квартал "Люлин“, за да даде на семейството дългоочакваното ново начало.

За емоционалната съдба на Севда и предстоящия ремонт информира Plovdiv24.bg. След години на неуспешни инвитро процедури и болезнена раздяла, жената успява със собствени сили и кредит да закупи дом, който обаче е далеч от готов за живеене.

Трудният път към майчинството и новия дом

Севда преминава през болката и разочарованието, преди в живота ѝ да се появи слънчевото момиченце Нанси, което се превръща в неин смисъл. След като остава сама с две чанти и дългове, тя намира подслон при брат си, докато дойде моментът да сбъдне голямата мечта за собствено пространство, в което днес участва и новият ѝ партньор.

Предизвикателствата на ремонта в "Люлин“

В празното жилище Мария Силвестър и нейните майстори ще се изправят пред ремонт, изпълнен със скрити проблеми и технически препятствия. Въпреки безсънните дни и прахта, на обекта няма да липсват хумор и нестандартни идеи, които ще превърнат трудния процес в поредица от светли моменти.

Радостната майка Севда

Майсторите на "Бригада нов дом"

Приказна стая за една малка принцеса

Малката Нанси мечтае за детска стая "за принцеси“, а нейната неподправена искреност ще мотивира бригадата да даде най-доброто от себе си. Епизодът ще покаже, че домът не се измерва в квадратни метри, а в любовта, която изпълва пространството и дава сили за приказно начало след най-тежките битки.