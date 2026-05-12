Водещият Ники Кънчев сподели емоционално обръщение по повод 25-годишнината на телевизионното предаване Стани богат, което отбелязва четвърт век от първото си излъчване.

"Не е за вярване, но днес "Стани богат“ става на 25 години. Дори Карлос Насар, който също е роден и празнува днес, е по-малък от нас…“, пише Ники Кънчев.

Той припомня, че предаването стартира на 12 май 2001 година в ефира на Нова телевизия, в период, когато телевизионните куиз формати в България предлагаха скромни награди. В този контекст голямата награда от 100 000 лева е изглеждала почти невероятна за времето си.

С годините форматът постепенно се утвърждава като нещо повече от игра. "Стани богат“ се превръща в социален, социологически и културен феномен, който привлича широка аудитория и се радва на стабилна популярност.

Предаването преминава през различни телевизионни домове, включително трите най-големи български телевизии, преди да намери своя постоянен ефир в bTV. В текста си Кънчев подчертава, че това е своеобразен "Голям шлем“ в телевизионната история на формата.

В емоционалното си обръщение той благодари на всички, участвали в създаването и развитието на предаването - продуценти, режисьори, оператори, автори на въпросите, участници, публика и целия екип зад кулисите.

"Поклон към всички вас, приятели! Имате моето уважение завинаги!“, пише той.

Юбилейната година ще бъде отбелязана с нов сезон, който според Кънчев ще предложи специални изненади, силни участници и обновена визия: "Едновременно познат и съвсем нов "Стани богат“.“

История

Предаването започва на 12 май 2001 г. в ефира на Нова телевизия с водещ Ники Кънчев. Първоначално продукцията използва студиен декор, адаптиран от румънската версия на формата, но впоследствие в София е изградено собствено студио.

Още в ранните години форматът се отличава с амбициозна структура и сравнително висок награден фонд за времето си, като основната награда от 100 000 лева се възприема като значителна и дори "фантастична“ за телевизионния пейзаж в България. Постепенно сумите и правилата претърпяват промени, включително и увеличаване на голямата награда през 2008 г. до 200 000 лева. В същия период за около година се въвежда и допълнителен жокер – "Смяна на въпроса“.

След дългогодишно развитие и няколко промени в телевизионния си дом, форматът се завръща през 2018 г. в ефира на БНТ 1 с водещ Михаил Билалов. В тази версия отпада предварителният кастинг кръг "Най-бързият печели“, а всички участници започват директно от основната игра. Голямата награда отново е 100 000 лева, като структурата на нивата е променена. Излъчването продължава до 26 януари 2020 г.

След временно прекъсване и обществен дебат относно разходите на формата, през 2021 г. "Стани богат“ се завръща в ефира на bTV. Новият старт е обявен като юбилеен сезон, отново с водещ Михаил Билалов, а излъчването става ежедневно в праймтайм слот.

През 2022 г. форматът навлиза и в дигитална версия - онлайн игра със същата концепция, но с ограничено време за отговор и система от "титли“ вместо парични награди, което пренасочва играта към по-аркаден и интерактивен модел.

През 2024 година Ники Кънчев се завръща като водещ на мястото на Биловов.

През 2026 г. bTV обявява промяна в голямата награда – тя е увеличена на 100 000 евро, като част от адаптацията към икономическите промени и преминаването към еврото в България.