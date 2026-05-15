Една от най-талантливите ни изпълнителки - Дара успя да си осигури място на големия финал на песенния конкурс Евровизия 2026 след впечатляващо представяне на втория полуфинал във Виена. Певицата очарова както публиката, така и професионалното жури с изпълнението на своята песен "Bangaranga".

"Това е не просто следваща стъпка напред в кариерата ми, но и шанс България да бъде забелязана като място, което отглежда талантливи хора“, сподели Дара непосредствено след края на вокалната надпревара.

Участниците

Заедно с България, към финалната фаза продължават още девет държави от втория полуфинал: Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Същевременно участието в конкурса приключи за представителите на Армения, Швейцария, Азербайджан, Люксембург и Латвия, които не събраха достатъчен вот, припомня Plovdiv24.bg.

Общо 20 държави преминаха през цедката на двата полуфинала, като след първия етап на 12 май напред продължиха Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. На финала към тях се присъединяват по право страните от "Голямата петорка“ – Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и домакинът на тазгодишното издание – Австрия.

Финалът

Решаващата битка за победата ще се състои на 16 май в зала Wiener Stadthalle. Дара ще излезе на сцената под номер 12, което според почитателите на конкурса е стратегически по-добра позиция в сравнение с първото ѝ място в полуфиналната вечер. По време на финалното гласуване точките от българското жури ще бъдат съобщени на живо от Владимира Илиева, водеща на предаването "В ритъма на града“ по БНТ 1.