След месеци на мълчание, модната икона Виктория Бекъм най-сетне отговори на тежките обвинения на своя отчужден син Бруклин. Конфликтът, който тлее от началото на годината, извади на повърхността въпроси за контрола, автентичността и цената на славата.

Обвиненията на Бруклин: "Марката пред всичко“

Припомняме, че 27-годишният Бруклин публично заяви, че родителите му ценят "публичната реклама над всичко“ и че се е чувствал контролиран чрез "неавтентични връзки“ и планирани постове в социалните мрежи. Според него, в дома на Бекъм "Брандът е на първо място“.

Версията на Виктория: "Никога не съм била натрапчив родител“

В подкаста "Aspire“, Виктория настоява, че всичко се е случило органично. Тя припомни, че когато се срещнали, Дейвид е бил просто "момчето на Brylcreem“, а тя – част от Spice Girls. Сътрудничеството им с марки като Adidas, Pepsi и Chupa Chups е било част от кариерите им, а не предварително начертана семейна стратегия. Дизайнерката признава, че децата ѝ са усещали натиск и тревожност, но твърди, че винаги се е опитвала да ги предпази.

"Моята работа е да им помогна да реализират потенциала си. Никога не е било въпрос на натрапчивост, а на подкрепа“, сподели тя.

Стената на мълчанието

Въпреки емоционалните думи, фактите показват, че Дейвид и Виктория не са разговаряли с Бруклин и съпругата му Никола Пелц от май миналата година. Разривът стана очевиден, когато двойката пропусна юбилейните тържества за 50-ия рожден ден на легендарния футболист.