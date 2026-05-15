Строителният предприемач Пламен Мирянов, изпълнителен директор на строителната компания "Артекс“, публикува остра позиция във Facebook, с която се разграничава от участието на певицата DARA и нейната песен в конкурса "Евровизия“.

В публикацията си Мирянов заявява категорично:

"РАЗГРАНИЧАВАМ СЕ от участието на Дара и нейната песен в Евровизия“, като изразява силна критика към музикалната продукция и нейното представяне.

Той определя песента като "пълен провал“ и "израз на творческа немощ“, като твърди, че подобни проекти според него вредят на имиджа на България в международен контекст.

В текста си Мирянов използва и силно емоционален и критичен език към съдържанието на песента и посланията в нея, като ги свързва с въпроси, които той интерпретира като засягащи културната и духовната идентичност.

"Манипулираната и духовно объркана млада певица ще пее от сцената на Евровизия, че тя е “ангел и демон, психарка и хаос" чрез израз на ямайски диалект и по този начин ще представя културата на моя народ пред света?! Това е дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност!" написа той в страницата си в социалните мрежи

Пламен Мирянов е изпълнителен директор на строителната компания Artex Engineering, която беше във фокуса на обществено-политически скандал през 2019 г., свързан с придобиване на недвижими имоти от високопоставени политически фигури.

Сред споменаваните тогава имена бяха представители на управляващата политическа сила ГЕРБ, което доведе до широк обществен и медиен отзвук и политически дебат.

Към момента Мирянов ръководи и фондацията "Нашият дом е България“, която се представя като организация, насочена към съхраняване и популяризиране на българската християнска и православна културна идентичност чрез различни форми на изкуство и обществена дейност, включително музика, кино и литература.

Plovdiv24.bg припомня, че снощи DARA се класира за големия финал на "Евровизия“. Песента ѝ "Bangaranga“ откри втория полуфинал на песенния конкурс, излъчен на живо по БНТ 1 от Виена.

Българската заявка беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за съботното голямо шоу. В полуфинала се съревноваваха 15 изпълнители, като 10 държави продължиха напред след комбинирано гласуване на зрители и професионално жури.

Освен България, място във финала си осигуриха Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

Големият финал ще се състои в събота, 16 май, от 22:00 ч., като ще бъде излъчен на живо по БНТ 1.