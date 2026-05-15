Подготовката за летния туристически сезон по Южното Черноморие вече е в ход, като концесионерите работят по възстановяване на плажните ивици, сериозно засегнати от проливните дъждове и бурите през октомври миналата година. Най-тежко е положението на плажната ивица в Бургаския район, включително плажа в Крайморие плаж, където значителни количества пясък са били отнесени от морето.

По думите на концесионера Николай Димитров, северната част на плажа е загубила около декар и половина пясък. В резултат на бедствените метеорологични условия са се образували ерозионни улеи с ширина между 3 и 5 метра, а на места брегът е бил оголен до почва. Пясъкът е бил изтласкан навътре в морето, което е наложило мащабни дейности по възстановяване и подравняване на терена.

В момента на място се извършват дейности по оформяне и изравняване на плажната ивица, с цел тя да бъде готова за началото на активния сезон. Концесионерите уверяват, че работят с ускорени темпове, за да посрещнат първите туристи още с началото на летните посещения.

По отношение на цените за плажни услуги се очаква яснота още преди пика на сезона.

5 евро чадър, 5 евро шезлонг. В тази цена са включени и шалте и масичка, които са част от комплекта. каза пред БНТ концесионерът на плаж "Крайморие" Николай Димитров

Въпреки нанесените щети от есенните наводнения, подготовката по Южното Черноморие напредва и плажовете се очаква да бъдат готови за летния сезон навреме, като основният акцент остава върху възстановяването на ерозираните участъци и осигуряването на нормални условия за туристите.