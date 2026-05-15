Пазарът на недвижими имоти в България в момента се намира в период на забавяне, който по-скоро се определя като "отрезвяване“, а не като срив. През последните няколко месеца се наблюдава спад в броя на сделките, който достига близо 20% спрямо предходната година. Това обаче не се тълкува като драматично влошаване на пазара, а като нормализиране след период на изключително висока активност.

Добромир Ганев, един от водещите специалисти в областта на недвижимите имоти, обясни пред Euronews Bulgaria, че основната причина за предходния бум е била комбинация от силни очаквания и психологически фактори. В периода преди влизането в еврозоната много купувачи са били убедени, че цените на имотите ще нараснат рязко. Това е довело до ускорени покупки, при които значителна част от търсенето е било изтеглено напред във времето. В резултат на това в момента пазарът усеща липса на този допълнителен обем купувачи.

Друг фактор, който е оказал влияние, е насочването на средства от сивата икономика към недвижими имоти в последните години. Част от този капитал е поддържал високото ниво на сделки, но към настоящия момент този поток е отслабнал, което също допринася за охлаждането на пазара.

На фона на вътрешните процеси все по-съществено значение започва да има и геополитическата обстановка. Международната несигурност, включително конфликтите в Близкия изток и колебанията на енергийните пазари, влияят върху глобалната икономика и съответно върху инвестиционните решения и в България. Част от инвеститорите вече действат по-предпазливо и отлагат нови проекти, докато ситуацията се изясни.

Въпреки това банковата система и ипотечното кредитиране не се посочват като проблемни фактори. Основният риск за пазара остава външен и свързан с макроикономическата среда, а не с вътрешна финансова нестабилност.

По отношение на цените очакванията са за по-умерен ръст - около 5 до 7 процента годишно, което би било знак за по-здравословен баланс между търсене и предлагане.

Като обобщение може да се каже, че настоящият момент на пазара на имоти не е подходящ за прибързани генерализации. За хора, които търсят жилище за собствено ползване и имат финансова готовност, покупка може да бъде разумна. При инвестиционни покупки обаче подходът е по-предпазлив, тъй като външната среда остава несигурна и може да повлияе върху доходността в средносрочен план.