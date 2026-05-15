България попада под влиянието на средиземноморски циклон, който ще донесе типичното за месец май нестабилно време – слънчеви часове сутрин и мощни гръмотевични бури в следобедните часове. Прогнозата направи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

Още в събота следобед над Западна България ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност. Очакват се интензивни валежи, мълнии и на места градушки, като проф. Рачев подчерта, че "сърцето“ на гръмотевичната активност ще бъде именно над Западните Балкани и Западна България.

В неделя ще нахлуе по-хладен въздух, като в западните райони температурите ще паднат под 20 градуса. По-топло ще остане в Югоизточна България.

Какво ще е времето за празниците?

За 24 май климатологът прогнозира нормални за сезона температури между 20 и 22 градуса. Въпреки затоплянето след краткия хладен период (неделя-вторник), атмосферата ще остане колеблива. Празничният ден вероятно ще следва обичайния майски сценарий – слънчево начало на деня и превалявания с гръмотевици следобед.

Ситуацията по Черноморието

По морето времето ще бъде по-стабилно и спокойно. Въпреки че в неделя се очакват превалявания и във Варна и Бургас, температурите бързо ще се върнат към нивата от 20-23 градуса. Морската вода вече се затопля, достигайки 15-16 градуса.

Проф. Рачев обобщи, че динамиката е напълно характерна за климата у нас през май, като подчерта, че силното слънце и влагата са основните двигатели на тези следобедни "бум-бум“ бури, особено в близост до планините.