Държавата разполага с пазарни механизми да остави на българския пазар само търговски вериги, които спазват българското законодателство. Това е заявил премиерът Румен Радев на затворена среща с бранша, потвърди пред репортера ни Цоня Събчева председателят на Сдружение за достъпна и качествена храна д-р Андрей Велчев.

По думите на Велчев репликата на министър-председателя е била посрещната с аплодисменти от всички останали участници в разговора. Той допълни, че представителят на сдружение "Модерна търговия" Николай Вълканов е получил пряко предупреждение, че големите чужди вериги могат "да бъдат освободени от България", ако продължат да не се съобразяват с правилата.

Срещата е била свикана днес с участието на ресорните министри, браншовите организации в сектор "Земеделие и храни", синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът й е върху конкретните стъпки, с които правителството възнамерява да въздейства върху ценовата спирала при основни хранителни стоки.

По-рано на брифинг премиерът Радев очерта рамката на действията си пред репортер на Plovdiv24.bg: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент върху българския потребител и производител. заяви премиерът Радев на брифинга

Какво показват последните данни за цените:

Темата за поскъпващите храни е изключителноо популярна сред читатлите на Plovdiv24.bg през последните седмици. На 13 май публикувахме данните на Системата за агропазарна информация (САПИ) за първата седмица на май, според които Пловдив е сред петте най-скъпи области в страната, потребителската кошница от осем основни продукта тук достига 38,26 евро, при едва 20,38 евро в Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. В същия ден продавачи от пловдивските пазари определиха ситуацията като "пазарна икономика, на която никой не може да помогне", а директорът на борсата в Първенец Илия Гатев свидетелства, че доматите и краставиците остават значително по-скъпи спрямо миналата година заради ръст в транспортните разходи, формиращи 30-40% от стойността на вноса.