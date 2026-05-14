Българският финансов свят се намира на прага на мащабна трансформация, която обещава да промени фундаментално начина, по който гледаме на личните си спестявания и сигурността на бъдещите ни старини. В центъра на тези промени стои дългоочакваното въвеждане на мултифондовете, което според председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански ще се превърне в реалност до края на настоящата година. Това не е просто поредната административна стъпка, а най-фундаменталната реформа в пенсионния сектор за последните повече от две десетилетия, която най-после ще даде в ръцете на осигурените лица правото сами да определят нивото на риск, на което са готови да изложат парите си.

Подготовката и новите правила на играта

Настоящата година преминава под знака на сериозна подготовка за пенсионноосигурителните дружества, които трябва да разработят и активно да популяризират своите нови инвестиционни стратегии. Процесът по внедряването на този нов модел е в напреднала фаза, като законодателната основа вече е положена, а вниманието сега е насочено към фината настройка на регулаторната рамка.

Екипите на КФН работят усилено върху пакет от наредби, които включват както актуализация на стари правила, така и създаването на напълно нови стандарти. Целта е от първи юли промените официално да започнат да влизат в сила, подготвяйки почвата за активния старт на реформата от следващата година. каза Големански в интервю за Българското национално радио

Възрастта като компас за инвестициите

В основата на мултифондовете стои философията, че инвестиционният риск трябва да бъде съобразен с възрастта на човека. За по-младите хора до 50-годишна възраст, които не проявят лична инициатива за избор на конкретна стратегия, е предвидено автоматично насочване към динамичен профил, където до 90% от портфейла може да бъде съставен от акции за постигане на по-висок растеж. С напредването на годините и преминаването на тази възрастова граница, осигурените лица ще преминават към балансиран профил с по-умерено участие на акции. Най-важната защитна мярка настъпва в последните три години преди пенсиониране, когато законът предвижда задължително преминаване към консервативен профил с цел пълно съхраняване на натрупания капитал, като през целия период дотогава всеки ще има пълната свобода сам да навигира между различните модели според личните си предпочитания.

Под лупа: Застраховките и новите глоби

Паралелно с пенсионната реформа регулаторът е насочил вниманието си и към горещата тема с цените на застраховката "Гражданска отговорност“. След вълна от сигнали и жалби, достигнали дори до националния омбудсман, КФН започна мащабна проверка на дружествата заради съмнения за неоправдано поскъпване на полиците. Всички данни от компаниите вече са събрани и предстои техният детайлен анализ, като Васил Големански е категоричен, че при установяване на спекулативни практики санкциите ще бъдат безпощадни. Регулаторът разполага с двоен инструмент за наказание, тъй като освен нарушения по Кодекса за застраховане, ще се следи стриктно и за спазването на Закона за въвеждане на еврото, където предвидените глоби са значително по-високи.

Бъдещето на криптоактивите и сигурността на пазара

В технологичен аспект страната ни също се подготвя за сериозен скок, тъй като интересът към лицензиране на платформи за търговия с криптоактиви се оказва неочаквано голям. Десетки дружества вече са подали своите документи или са заявили намерение да го направят скоро, което поставя Комисията пред предизвикателството да отсее само най-стабилните играчи. Поради възможността тези компании да оперират светкавично на целия европейски пазар, процесът по лицензиране е изключително строг. На фона на всички тези промени основният съвет към потребителите остава свързан с бдителността и разбирането, че обещанията за огромна доходност без риск често са просто параван за финансови измами, тъй като реалната печалба винаги е пряко обвързана с поемането на отговорност и риск.