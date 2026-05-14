Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните обсъждат на среща днес правителство, синдикати и бизнес.

Срещата е по инициатива на министър-председателя Румен Радев и се провежда в сградата на Министерския съвет. В дискусията участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни.

Продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори – цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект на днешните дискусии, категоричен бе Румен Радев.

Според премиера цените зависят и от редица национални фактори – като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, коректно отношение между производител-търговец-потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от наличието на ясни регулации и контролни механизми.

Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения, посочват от МС.