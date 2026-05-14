Лидерът на Слави Трифонов окончателно загуби делото за клевета и обида срещу Кирил Петков, след като Върховният касационен съд отказа да допусне касационно обжалване по казуса. Така в сила остава решението на Софийския апелативен съд, с което бяха отхвърлени претенциите на Трифонов за обезщетение в размер на 50 000 лева.

Случаят премина през няколко съдебни инстанции. Първоначално Софийският градски съд се произнесе в полза на Трифонов, но впоследствие апелативните магистрати отмениха решението и отхвърлиха иска му, пише "Сега".

Делото беше заведено заради изказвания на Кирил Петков от юни 2022 г., направени в периода, когато партията "Има такъв народ“ напусна управляващата коалиция. Тогава Петков използва определения като "мафия“, "задкулисие“ и "задкулисни играчи“ в коментар на политическата ситуация в страната.

Според Софийския апелативен съд тези изрази не представляват конкретни фактически твърдения, които да уронват доброто име на Слави Трифонов, а по-скоро изразяват субективна политическа оценка и мнение.

В мотивите си магистратите отбелязват, че терминът "задкулисие“ вече е навлязъл трайно в политическия речник и често се използва като обобщаваща политическа квалификация без ясно и конкретно съдържание.

Съдът подчертава още, че значителна част от използваните изрази дори не са били насочени персонално към Трифонов. Според магистратите публичните личности и политиците следва да проявяват по-висока степен на търпимост към критика и негативни оценки, тъй като дейността им е обект на засилен обществен интерес и контрол.

В решението се приема, че използваните квалификации попадат в обхвата на свободата на изразяване и политическия дебат, а не представляват противоправно поведение.

Защитата на Слави Трифонов е поставила 16 правни въпроса с искане за преразглеждане на случая от Върховния касационен съд, но магистратите не са открили нарушения на съдопроизводствените правила или логически противоречия в решението на апелативната инстанция.

С отказа на ВКС да допусне касационно обжалване казусът е окончателно приключен.