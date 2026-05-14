Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 18°.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 16°-18°. Температурата на морската вода е 13°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

През почивните дни, с преминаването на средиземноморски циклон, се повишава вероятността за по-масови и по-силни гръмотевични бури, както и за временно интензивни валежи, възможни са и градушки. В петък и събота, с южен вятър ще се затопли.

В неделя, с обръщане и усилване на вятъра от запад-северозапад, ще нахлуе нова порция студен въздух. През първите дни на новата седмица ще бъде ветровито и сравнително студено за периода. Преобладаващите температури ще бъдат: минималните от 7° до 12°, максималните - между 14° и 19°, в сряда - малко по-високи.