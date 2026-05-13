Бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков официално обяви, че ще се кандидатира отново за кмет на столичния централен район "Средец“ на предстоящия вот на 14 юни. Решението идва, след като той освободи поста през февруари 2026 г., за да заеме министерско кресло в служебното правителство на Андрей Гюров.

Трайков заемаше длъжността районен кмет от 2019 г. до началото на тази година, като на последните редовни местни избори през 2023 г. успя да спечели доверието на избирателите още на първи тур, припомня Plovdiv24.bg.

Назначаването му в кабинета "Гюров“ наложи неговата оставка като кмет, което доведе до определянето на нова дата за гласуване от страна на Общинската избирателна комисия в София. Намерение да го издигнат като свой кандидат вече изразиха от "Демократична България“ и "Продължаваме промяната“.