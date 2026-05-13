Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) взе знаково решение, с което образува дисциплинарно производство срещу и.ф. административния ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова. В същото време обаче кадровиците отказаха да започнат идентична процедура срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Двойният стандарт на "Дисциплинарната комисия“

И двете предложения бяха внесени от Комисията по дисциплинарна дейност въз основа на доклади от бившия правосъден министър Андрей Янкулов.

Колегията прие, че има достатъчно основания за започване на производство срещу шефката на градската прокуратура. Въпреки постъпилите данни, кадровиците решиха да не образуват производство срещу Сарафов. Припомняме, че той подаде оставка на 22 април, а постът му бе зает временно от Ваня Стефанова.

Правосъдното министерство: "Данните са притеснителни“

Министър Найденов уточни, че решенията са взети единодушно. Той допълни, че разполага с 14-дневен срок след получаване на протоколите, в който може да реши дали да обжалва пред Върховния административен съд или да внесе ново искане.

Обясни, че не е взел категорична позиция, тъй като предстои да се запознае подробно с мотивите. Министърът подчерта, че дори и да няма основания за дисциплинарно производство спрямо Борислав Сарафов, изложените твърдения са притеснителни и според него засягат престижа на съдебната власт.