Националната служба за охрана (НСО) е прекратила охраната и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Същата мярка е приложена и спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски. Той съобщи по-рано чрез пресцентъра на партията си, че също е останал без охрана от НСО.

По думите на зам.-председателя на ГЕРБ Томислав Дончев решението изглежда като "емоционално, недай Боже политическо“, а не като институционално взето действие. Той подчерта, че в случая не става

дума единствено за партийния лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, който е бил обект на сериозни рискове, свързани с организираната престъпност.

Дончев уточни, че решението е взето след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

Към момента няма официални допълнителни подробности за мотивите, довели до промяната в охранителния режим на двамата политици.