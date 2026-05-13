Месечните възнаграждения в страната към май 2026 г. разкриват мащаба на социалното неравенство и нивата на заплащане по високите етажи на изпълнителната и законоддателната власт. Докато минималната работна заплата отбелязва ръст, тя все още остава над 12 пъти по-ниска от възнаграждението на държавния глава.
Президентът на Републиката получава брутно възнаграждение от 7 690 евро месечно. Министър-председателят се разписва срещу 5 813 евро. Главният прокурор заема третото място с доход от 5 389 евро. Министрите в кабинета получават средно по 4 748 евро, докато един народен представител разполага с брутна заплата от 3 978 евро.
В контраст с тези петцифрени суми, данните за най-ниските възнаграждения показват значително изоставане, въпреки актуализациите: Минималната работна заплата е фиксирана на 620,20 евро. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст възлиза на едва 322,20 евро.
Истинският шок обаче идва, когато погледнем долната част на списъка. Минималната работна заплата, която от януари 2026 г. е 620,20 евро, изглежда като капка в морето на фона на президентското възнаграждение. Още по-тревожна е съдбата на най-възрастните -минималната пенсия от едва 322,20 евро поставя въпроса как е възможно базовото оцеляване да струва 23 пъти по-малко от месечния доход на държавния глава.
Още от Институции
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!