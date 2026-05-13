Деветима нови народни представители от парламентарната група на "Прогресивна България" положиха клетва в началото на днешното пленарно заседание на 52-рото Народно събрание. Те влизат в парламента, за да заемат местата на свои колеги, които бяха избрани за членове на настоящото правителство.

Процедурата по попълване на депутатския състав се налага поради преминаването на титулярите в изпълнителната власт, информира Plovdiv24.bg. Новите народни представители ще изпълняват своите функции за времето, през което избраните за министри заемат съответните постове.

В парламентарната зала на мястото на настоящия министър-председател Румен Радев влезе Александра Ангелакова. Васка Милушева заема депутатското място на Гълъб Донев, който в момента е вицепремиер и министър на финансите. Момчил Петров влиза в парламента на мястото на Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

Групата на новите народни представители включва още Емине Гюлестан, която заменя вътрешния министър Иван Демерджиев, и Тефик Парафитов, който влиза на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Стела Илиева става народен представител на мястото на Иван Шишков, оглавяващ Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Георги Пунчев поема мястото на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, а Юлиян Димитров влиза в НС на мястото на министъра на туризма Илин Димитров. Деветата промяна засяга представителството от Ямбол, където Мирена Гуглева-Иванова става депутат на мястото на спортния министър Енчо Керязов.

Тези промени осигуряват пълния състав на парламентарната група на "Прогресивна България“, докато титулярите изпълняват своите държавнически ангажименти в Министерския съвет.