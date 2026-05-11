Депутатът от "Демократична България“ Ивайло Мирчев обяви, че ДСБ и "Да, България“ ще бъдат конструктивна, но остра опозиция в новото Народно събрание. Той определи решението на "Продължаваме промяната“ да напуснат общата парламентарна група като голяма политическа грешка, но потвърди, че формациите ще продължат да работят заедно по ключови национални цели.

Коалицията ще заложи на принципни позиции и няма да прави компромиси с обществения интерес заради назначения във Висшия съдебен съвет. Пред bTV Мирчев подчерта, че целите на обединението не са конюнктурни и ще се преследват последователно, независимо от новата конфигурация в парламента, информира Plovdiv24.bg.

Критика към раздялата с "Продължаваме промяната“

Мирчев изрази остро несъгласие с акта на разделяне на парламентарната група, като го определи като липса на искреност към избирателите, гласували за общата формация. Според него е парадоксално да се твърди, че разделянето е път към по-силно бъдещо обединение. Въпреки това, той увери, че сътрудничеството продължава, като предстои издигането на общи кандидатури за предстоящите частични избори в район "Средец“ в София и за президентските избори.

Оценка на служебния кабинет и кандидатурата на Андрей Гюров

По отношение на бъдещия държавен глава, депутатът сподели, че Андрей Гюров е обсъждан в редиците на ПП като възможен кандидат. Мирчев даде изключително висока оценка на неговата работа като служебен премиер, заявявайки, че това е било едно от най-адекватните правителства в историята на страната. Той посочи, че Гюров и екипът му са показали, че държавници могат да работят без намесата на олигарси. Процесът по избор на окончателен кандидат обаче ще бъде прозрачен и ще включва консултации с граждански организации.

Сигнал до прокуратурата срещу Делян Пеевски

Ивайло Мирчев коментира и подадения сигнал до прокуратурата относно доходите на Делян Пеевски. По думите му съществува фрапантна разлика от 100 милиона лева между личните декларации на Пеевски и официалните данни от неговите фирми. Депутатът подчерта, че проверката по случая е лесна и изисква единствено сравняване на няколко документа, което би позволило на разследващите да направят бързи заключения.