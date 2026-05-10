През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, съобщиха от НИМХ.

Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по крайбрежието на морето.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по-най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 10°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места там ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето през идната седмица

Във вторник ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен със западна компонента, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 22° и 27°.

В сряда с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. По-късно през деня вятърът ще отслабне, а в четвъртък ще се ориентира от североизток. Облачността ще е променлива, често значителна. В сряда на места главно в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд, а в четвъртък валежи ще има на повече места в Южна България.

Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В петък вятърът ще е от юг-югоизток и ще е по-топло. Ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Краткотрайни следобедни валежи, придружени с гръмотевици ще има главно в югозападните райони.

През почивните дни, с преминаването на средиземноморски циклон, се повишава вероятността за временно интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевични бури и градушки; в събота в западната, а в неделя в източната половина от страната. Температурите отново ще се понижат.