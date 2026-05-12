Банка ДСК алармира за зачестили опити за телефонни измами, при които злонамерени лица се представят за нейни служители, за да придобият неправомерен достъп до средствата на клиентите. Престъпниците използват сценарии за изтеглени кредити или съмнителни преводи, за да притиснат потребителите спешно да потвърдят или откажат фиктивната операция.

Схема на измамата

Тези обаждания не са инициирани от финансовата институция, информира Plovdiv24.bg. Целта на измамниците е да извлекат лична информация, която впоследствие се използва за източване на банкови сметки. Най-често изискваните данни включват:

- номера на банкови карти;

- кодове за потвърждение на плащания и авторизационни кодове;

- потребителски имена и пароли за електронно банкиране.

Как да разпознаете измамата

От Банка ДСК напомнят, че нейни служители никога не изискват чувствителна информация, ПИН кодове, CVC/CVV кодове или пароли чрез телефонни разговори, линкове или съобщения. При получаване на подобно искане, съветът към клиентите е да прекратят разговора незабавно и да блокират номера.

Важна проверка

За допълнителна сигурност потребителите могат да проверяват своите транзакции в мобилното приложение DSK Mobile или онлайн банкирането DSK Online. При съмнения относно легитимността на дадено обаждане, е необходимо да се използват само официалните канали за комуникация на банката, като чата на dskdirect.bg или официалните телефони за връзка. Като превантивна мярка се препоръчва и периодична смяна на паролата за достъп.