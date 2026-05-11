Прогресивна България“ представи първия пакет законопроекти, които са внесли за разглеждане в парламента. Това предизвика различни политически реакции.

ДБ

Предложените от правителството мерки срещу инфлацията на цените са недостатъчни, но ги разбираме като начало на дебат. Това каза на брифинг пред медиите народният представител Мартин Димитров от парламентарната група (ПГ) "Демократична България“ (ДБ) по повод обявените по-рано днес от "Прогресивна България“ два внесени законопроекта за изчистване на всички нелоялни търговски практики. Единият е в Закона за защита на конкуренцията, а другият в Закона за защита на потребителите. По единия законопроект се предвижда и удължаване на Закона за еврото за година напред.

Това, което те предлагат, зависи от работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). На тях трябва да се срок от два месеца да заработят както трябва или да бъдат сменени, защото без силни и работещи регулатори няма как да се реализират тези мерки, коментира депутатът.

По думите му в мерките има пропуск при изчисляването на екотаксите за автомобилите и бялата техника.

Не виждаме достатъчно предложения за борене на спекулата с цените на горивата. Същинската борба с цените на храните минава през спекулата в горивата, заяви депутатът Йордан Иванов от ДБ.

Ще подкрепим на първо четене законопроекта на "Прогресивна България“ (ПБ) за промени в Закона за съдебната власт утре във Временната парламентарна комисия по правни въпроси, като знак на конструктивен парламентарен диалог, каза Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на ДБ. По думите ѝ от ДБ виждат липса на гаранции за политическа неутралност в предложените от ПБ нови условия за назначаване на нов Висш съдебен съвет (ВСС).

Не е възприета и идеята, че оспорванията на кариерни и дисциплинарни производства трябва да става пред смесени състави, така че Висшият административен съд да няма монопол, допълни народният представител Атанас Славов от ДБ.

"Възраждане"

Предложените от формацията на Радев мерки са палиативни и показват некомпетентност, коментира лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията.

Според Костадинов не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика. "Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика“, посочи той.

"Решението на проблема с цените е премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата; премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока; и връщане на българския лев, за да намали инфлацията до минимум“, допълва той. Според него лидерът на "Прогресивна България“ няма да предприеме нито една от тези мерки.

ДПС

"Чухме законодателните предложенията на "Прогресивна България", ние от ДПС отчитаме тези мерки като първи стъпки в правилната посока, защото последните две години ДПС не само алармира за такива мерки, но има редица конкретни законодателни предложения", каза Атидже Алиева.

Тя допълни, че ще се запознаят в детайли, както и че работят по техни предложения.

"Свидетели сме на парадокс, че земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като цените за потребители стават все по-непосилни, така че пакетът от мерки трябва да бъде подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените", каза още тя.

"Чухме, че законодателните предложения на "Прогресивна България" са в посока увеличаване правомощията на КЗП и КЗК и увеличаване на санкциите при нарушения при ценообразуването", допълни Алиева.