Здравословното състояние на 61-годишния бургаски депутат от ГЕРБ-СДС Любен Дилов се подобрява, след като претърпя тежък инфаркт на 23 април 2026 г. в италианската столица Рим. Интелектуалецът е настанен в елитна сърдечно-съдова болница, където за него се грижи екип от специалисти, включително лекари, лекували в миналото покойния италиански премиер Силвио Берлускони.

Инцидентът станал в хотела

Относно инцидента и процеса на възстановяване информира Plovdiv24.bg, като предава, че животът на Дилов вече е извън опасност. Инфарктът е настъпил внезапно пред рецепцията на хотел в Рим, като бързата реакция на служителите и последвалото поставяне в медикаментозна кома за три дни в болницата са се оказали решаващи за спасяването му.

Прегледите

Лекарите са установили, че сърцето на депутата е било уголемено, което според техните заключения се дължи на дългогодишните му гмуркания и системния стрес. Поради тази причина му е препоръчана радикална промяна в начина на живот, включително пълно преустановяване на подводните дейности за поне няколко години. Прогнозите сочат, че пълното му стабилизиране ще отнеме около месец.

Завръщане в родината

Неговият близък приятел и общински съветник в Бургас Георги Маринчев потвърди положителното развитие, заявявайки, че е в постоянен контакт с близките и самия Дилов. Към момента обаче не може да се посочи точна дата за неговото завръщане в България.

Клетва в Народното събрание

Ситуацията около политическото му бъдеще остава неясна, тъй като Любен Дилов все още не е положил клетва като народен представител в новия парламент. Тъй като правилникът на Народното събрание не предвижда процедура за отлагане на встъпването в длъжност при подобни обстоятелства, е възможно той да реши да отстъпи мястото си на първата резервна кандидатка – Галя Василева.