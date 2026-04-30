Почетният председател на ПП "Движение Гергьовден“ Любен Дилов-син е хоспитализиран в стабилно състояние в Рим след претърпян инфаркт. Информацията беше споделена от неговия близък приятел Георги Захариев с цел да се внесе яснота и да се пресекат грешните публични твърдения за здравословното му състояние.

Уточнението стана наложително, за да се коригира разпространената по-рано невярна информация, че Дилов е получил инсулт. Към момента за него се грижат екипи от утвърдени италиански специалисти, а семейството му е неотлъчно до него в италианската столица, става ясно от публикацията във фейсбук, видя Plovdiv24.bg.

В официалното съобщение се отправя призив към медиите и обществеността да не се спекулира с темата и да не се притесняват близките на Любен Дилов-син в този труден момент.