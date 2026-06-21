Осем месеца от потопа в "Елените“, който отне четири живота и разруши десетки сгради в комплекса. В началото на туристическия сезон bTV влезе отново в разрушените жилища, за да проверим - какво се случва днес.

3 октомври 2025 година. Водата залива "Елените“, а от сграда жена вика за помощ. Десет месеца по-късно влизаме в същата сграда. Водата е минала оттук, стигнала е височина повече от метър, и е изкъртила и двете врати.

По улиците е тихо, в разрухата рядко се виждат хора. Срещаме Людмила, която със съпруга си бяга от войната в Харков. Купуват две стаи в "Елените“, които потопът отнася.

"Тук е същото като при нас, изгубихме всичко“, споделя жената.

Държавата отсъства в тази ситуация, говорим за хора, които са купили законно жилища от 11 различни нации, които се оказват не толкова законни, защото някой е узаконил да се строи върху речно дере, каза Кръстьо Пеев, Обществен съвет - Несебър.

От 144 проверени обекта, 114 са узаконени от архитекта на община Несебър, отговаря регионалното министерство на наше запитване. 4 са незаконни, за две е издадена заповед за премахване:

"Заповедта за премахване на строеж "корекция на коритото на река Козлука“ и "земни маси“ е обжалвана, делото не е приключило. Издадена е и заповед за премахване на строеж "открит воден атракционен парк – "Атлантида и подпорна стена, като заповедта е връчена на три фирми. За резултатите от извършените от РДНСК - Бургас проверки и установените нарушения писмено е уведомен главният прокурор на Република България, като му е изпратена събраната информация.“

Парадоксът е, че от началото на сезона обяви за продажби на жилища и ваканция в "Елените“ не липсват. Идват и заблудени туристи, които се чудят филм ли се снима, или е истина.

Опитите да се свържем с адвоката на дружеството, което стопанисва "Елените“, и с община Несебър, са неуспешни. Разследването на прокуратурата в Бургас продължава.