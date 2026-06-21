Д-р Ахмед Хасанов е новоизбраният главен мюфтия на мюсюлманите в България. До този момент Хасанов заемаше отговорната длъжност на заместник на духовния водач. Новината бе официално потвърдена за NOVA от Джелал Фаик, главен секретар на Главното мюфтийство.

Изборът в НДК

Новото ръководство на мюсюлманското изповедание бе определено по време на мащабна конференция, която се проведе в Националния дворец на културата в столицата.

Вотът беше решен от над хиляда делегати от цялата страна. За най-високия духовен пост бяха издигнати две официални кандидатури:

Ведат Ахмед – председател на Висшия мюсюлмански съвет;

д-р Ахмед Хасанов – досегашен заместник-главен мюфтия.

Делегатите гласуваха доверие на д-р Хасанов, който ще ръководи изповеданието през следващия мандат.

Рокади по върховете

Изборът на нов главен мюфтия води и до други ключови промени в ръководните органи на институцията. Досегашният дългогодишен духовен водач Мустафа Алиш Хаджи не напуска управлението, а поема нов важен пост – той става председател на Висшия мюсюлмански съвет.