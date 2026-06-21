Случаят с масовия мор на риба във Варненското езеро от 13 юни продължава да буди сериозно безпокойство и да провокира въпроси сред местните жители и екологичните експерти. Въпреки първоначалните притеснения за тежко индустриално замърсяване на водите, данните от компетентните институции до момента сочат друго развитие на ситуацията.

Какво показаха официалните проверки?

Веднага след подаването на множество сигнали от разтревожени граждани, контролните органи се самосезираха и извършиха спешни инспекции на място. Бяха взети водни проби за детайлен лабораторен анализ.

Резултатите към момента на проверките са категорични – няма отчетени показатели, които да излизат извън установените екологични норми. Липсата на химическо или битово замърсяване над допустимите лимити обаче не затваря случая, а насочва разследването в друга посока.

Особен интерес представляват сателитните изображения от европейската програма Sentinel-2. На мултиспектралните снимки от 15 юни ясно се забелязва обширно оцветяване в различни спектрални диапазони над части от Варненското езеро и Варненския залив. Сравнението с района южно от Варна, където водите на река Камчия се вливат в Черно море, показва съществена разлика в характеристиките на наблюдаваните петна.

Интересен е и погледът назад към 2020 г., когато общественото внимание беше насочено към проблемите с отпадъчните води във Варненския регион. Сателитните изображения от май 2020 г. показват сходни характеристики в района на езерото и залива, което поставя въпроса дали наблюдаваните процеси не са част от дългогодишен и системен екологичен проблем, съобщават от MeteoBalkans.

Окончателните отговори за причините за смъртта на рибата могат да бъдат дадени единствено след публикуването на резултатите от лабораторните анализи. Дотогава сателитните наблюдения остават ценен инструмент за проследяване на промените във водната среда и за оценка на потенциални източници на замърсяване във Варненското езеро и Варненския залив.