Черната статистика по родното Черноморие се допълва от нов трагичен случай. 64-годишен български гражданин е починал на плажа в популярния курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена" край Варна.

Според първоначалната информация от bTV, инцидентът не е свързан с удавяне. На мъжа му е прилошало внезапно, докато се е намирал на самата плажна ивица.

Очевидци веднага са подали сигнал за помощ, като на мястото максимално бързо е пристигнал екип на Спешна помощ. За съжаление, въпреки намесата на медиците, летовникът е загубил живота си.

От Областната дирекция на МВР във Варна са потвърдили за фаталния случай. От полицията уточняват, че липсват следи от насилие или данни за инцидент във водата – смъртта е настъпила по медицински причини.