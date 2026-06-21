Издирването на изчезналата жена в района на връх Вихрен приключи с най-тежкия възможен сценарий. Планинските спасители са открили тялото ѝ.

Според първоначалната информация от Планинската спасителна служба, жената е полетяла от стръмен, близо 400-метров склон. Спасителите предполагат, че смъртта е настъпила мигновено на място вследствие на фаталния полет.

Теренът под върха е изключително суров и труднодостъпен. Акцията по изтеглянето на тялото продължава и към този момент, като условията изискват специализирана намеса. В тежката операция е мобилизиран военен хеликоптер "Кугър". Екипажът му ще направи опит да изтегли тялото на загиналата директно от планината с помощта на лебедка, за да се избегне допълнителен риск за планинските спасители по опасните сипеи, информира БНТ.