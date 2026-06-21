Жена е в неизвестност, след като е предприела преход в района на най-високия връх в Пирин. За случая съобщават нейни близки в социалните мрежи, които призовават за помощ и информация от хора, били в района през съботния ден, научи Plovdiv24.bg. Съдейки по публикацията, тя е тръгнала в събота сутринта от заслон "Кончето" в посока връх Вихрен. Последният контакт с нея е бил около 15:00 часа, след което връзката е прекъснала и оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно. Жената е била придружавана от малкото си куче по време на прехода.

От Планинската спасителна служба към БЧК съобщиха, че хеликоптер се е включил в издирването на туристката в района на Банско.