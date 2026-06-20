68-годишният Димитър Димитров от Харманли улови впечатляващ бял амур с тегло 17,6 килограма и дължина 1,10 метра. Уловът е реализиран в река Марица, в землището на града, на любимо място на опитния рибар.

Преди риболова Димитров в продължение на няколко дни захранвал избрания участък с царевица. За улова използвал две дънни въдици, като на всеки монтаж поставил по две царевични зърна "на косъм“.

В ранния следобед над района се разразила гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд. Малко след като времето се успокоило, последвал мощен удар на едната въдица. Рибата развила между 20 и 30 метра влакно още при първия си устрем, а след това направила още няколко силни ръна, съобщиха още от съобщиха от "Съюза на ловците и риболовците в България".

След близо 20-минутна борба Димитър Димитров успял да доближи гигантския амур до брега и да го вкара в кепа. Междувременно той повикал своя приятел Емил Мавродиев, който пристигнал малко по-късно, но все пак станал свидетел на впечатляващия улов.

Риболовци от региона определят уловения бял амур като един от най-едрите екземпляри, хващани в последно време в българския участък на река Марица.