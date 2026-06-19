Почина бизнесменът и предприемач Мирослав Чоков, който оставя след себе си ярка следа като активен дарител и обществено ангажиран човек.

Мирослав Чоков е собственик на специализирана фирма в Карнобат, занимаваща се с третиране, съхранение и преработка на отпадъци, съдържащи нефтопродукти - дейност с висока екологична и индустриална значимост. Компанията му е сред структурите, ангажирани с управление на специфични индустриални отпадъци и опазване на околната среда чрез контролирани технологични процеси.

Чоков е добре познат в Бургаския регион със своята последователна подкрепа за различни обществени и културни инициативи. През годините той многократно е подпомагал събития в селото със собствени средства, като е участвал активно в тяхната организация и реализация.

Чоков е бил сред хората, които не само изразяват подкрепа, но и реално допринасят за развитието на местната общност в Средец. Неговият принос е свързан с редица инициативи, насочени към културния живот и общественото обогатяване на региона.

Новината за кончината му е приета с шок и съжаление от всички, които са го познавали лично или са работили с него. В социалните мрежи и местната общност се споделят множество послания на признателност и уважение към неговата личност и дейност.

"Животът е един миг, една стомна с вода - днес си тук, утре те няма“, гласи едно от посланията, които обобщават емоцията на близките и съгражданите му.

Паметта за Мирослав Чоков ще остане жива чрез делата му и приноса, който е оставил за развитието на местната общност.